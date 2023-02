Codici: automotive a rilento, ritardi nelle consegne anche per i noleggi

Non sembra essere un momento particolarmente felice, e facile, per l’automotive. Negli ultimi mesi l’associazione Codici ha inviato diffide a grandi marchi del settore, segnalando irregolarità nella gestione degli ordini e nel trattamento dei consumatori, anche a livello di clausole contenute nei contratti. A distanza di settimane, la situazione non pare migliorata. Le proteste di clienti in difficoltà, infatti, continuano.

“Il problema principale che ci viene segnalato – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è quello del mancato rispetto dei tempi previsti nella consegna delle auto. Non ci riferiamo soltanto all’acquisto, ma anche al noleggio a lungo termine. Sappiamo che c’è una difficoltà per quanto riguarda la componentistica, ma questo non può finire per danneggiare i consumatori, che non hanno alcuna responsabilità”.

“Nessuno nega le difficoltà del settore automotive – afferma Marcello Padovani, avvocato di Codici –, ma allora sarebbe opportuno, e corretto, evitare slogan pubblicitari che assicurano tempi rapidissimi nelle consegne quando non possono essere garantiti e rispettati. Per questo motivo invitiamo i consumatori a non fidarsi delle pubblicità, un consiglio che vale sempre e non solo per l’automotive, e di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo. Se una compagnia non rispetta i tempi previsti per la consegna di un’auto, è opportuno verificare la possibilità di avviare un’azione legale per far valere i propri diritti”.

Gli Sportelli di Codici sono a disposizione dei consumatori per raccogliere le segnalazioni in caso di problemi con il contratto stipulato per l’acquisto o il noleggio di un’auto e per verificare la possibilità di avviare un’azione legale per chiedere il rimborso ed il risarcimento danni. È possibile contattare l’associazione al numero 065571996 oppure all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA