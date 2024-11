Codici: automobilista fa il pieno di risarcimento dopo il rifornimento dannoso al distributore Top Fuel di Ardea

Ancora aperte le adesioni all’azione risarcitoria contro la stazione di servizio sulla Pontina

Vittoria per l’associazione Codici nella causa intentata nei confronti della società che gestisce la stazione di servizio Top Fuel sulla Pontina nei pressi di Ardea (Roma). Nella primavera dello scorso anno diversi automobilisti segnalarono danni al motore in seguito al rifornimento effettuato presso il distributore. Sotto accusa depositi e cisterne di rifornimento, dove si sarebbero sviluppati microrganismi o microalghe che avrebbero contaminato il carburante. L’associazione Codici ha avviato un’azione legale e per uno dei casi seguiti è arrivata nei giorni scorsi la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari: risarcimento e rimborso per l’automobilista.

“Il nostro assistito – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – aveva effettuato un rifornimento di carburante Diesel la mattina, raggiungendo la propria abitazione a Chiavari senza problemi. La mattina successiva, però, l’auto non si è messa in moto. Trasportata in officina con il carro attrezzi, sono stati accertati danni alle componenti meccaniche dovute all’immissione di carburante non conforme, risultato torbido e denso. In particolare, il danno ha riguardato iniettori, pompa di iniezione e filtro gasolio. La riparazione ha richiesto una spesa di oltre 4mila euro, quindi parliamo di un intervento importante. A questo bisogna aggiungere i costi sostenuti, oltre 800 euro, per il noleggio di un’auto per circa un mese, vista l’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo in quanto fermo per le riparazioni. Il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento ed il rimborso per tutte queste spese, oltre a quella per il rifornimento. È la conferma delle nostre ragioni. Siamo ovviamente soddisfatti per la sentenza e rinnoviamo l’invito agli automobilisti che hanno registrato danni al motore a segnalarlo, perché come si vede è possibile ottenere il risarcimento”.

La vicenda, come detto, riguarda il distributore Top Fuel sulla Pontina nei pressi di Ardea (Roma). Gli automobilisti che hanno effettuato rifornimento presso la stazione di servizio nella primavera 2023 ed hanno registrato danni al motore possono mettersi in contatto con l’associazione Codici e richiedere assistenza legale telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA