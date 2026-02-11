Codici: attivo il Portale Clienti per FWU Life

Prosegue la campagna di assistenza per i risparmiatori italiani.

Importante novità per quanto riguarda FWU Life, la compagnia assicurativa che ha registrato un clamoroso crac nei mesi scorsi e che ora si trova in liquidazione. L’associazione Codici sta seguendo la vicenda per tutelare i clienti italiani coinvolti, che temono di perdere i propri risparmi.

Con una nota diramata nei giorni scorsi, Ivass informa che Maître Yann Baden, liquidatore dell’impresa lussemburghese, ha invitato i creditori a registrarsi e a utilizzare il Portale Clienti al seguente indirizzo: https://cp.fwulifelux.com/welcome. Dal 5 febbraio 2026 la gestione delle richieste di insinuazione al passivo e tutte le informazioni sullo stato e sull’avanzamento delle pratiche, incluse quelle relative ai riparti ai creditori, sono disponibili esclusivamente tramite il Portale Clienti.

Per eventuali chiarimenti la liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue, disponibile anche in italiano, al numero 00352 26 26 11 11 con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e univoche. Per assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

I clienti FWU Life possono rivolgersi all’associazione Codici per richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.