Codici: attivazioni contrattuali poco chiare, nuovo caso nel mercato energia

Si tratta della società Semplice Gas & Luce, chiesto l’intervento dell’Antitrust.

Scatta un nuovo allarme nel mercato energia. Come se non bastassero gli aumenti provocati dai continui stravolgimenti geopolitici, in Italia i consumatori devono fare attenzione anche ai call center alla continua ricerca di nuovi clienti. L’ultimo caso segnalato all’associazione Codici riguarda la società Semplice Gas & Luce. Si tratta di proteste da parte di utenti per le modalità di attivazione dei contratti. Sono in corso delle verifiche, in attesa anche dell’intervento dell’Antitrust.

“Stiamo ricevendo segnalazioni da parte dei consumatori in merito alle modalità di promozione e attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas da parte di Semplice Gas & Luce – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Nello specifico, gli utenti lamentano di essere stati contattati telefonicamente da operatori commerciali della società che risultavano già in possesso dei loro dati personali e di informazioni relative alle forniture energetiche precedentemente attive con altri gestori. Nel corso delle telefonate sarebbero state prospettate condizioni economiche più vantaggiose. In alcuni casi sarebbe stata anche prefigurata la possibilità di ottenere rimborsi su precedenti bollette. Stiamo verificando queste situazioni, a cui se ne aggiunge un’altra: alcuni consumatori riferiscono di non aver mai ricevuto copia del contratto né informazioni chiare e complete sulle condizioni economiche applicate, ovvero di non aver mai espresso un consenso contrattuale consapevole. Chi ha richiesto la registrazione della telefonata commerciale, avrebbe ricevuto solo versioni parziali, contenenti la parte relativa alle informative. In alcune segnalazioni, inoltre, gli utenti contesterebbero anche le modalità di attivazione tramite sistemi di conferma basati su codici OTP, affermando di non aver mai ricevuto né utilizzato tali codici, nonostante la società sostenga la regolarità della procedura di attivazione. Come spesso accade nel mercato energia, questi casi emergono quando il cliente riceve le prime fatture, che hanno un importo diverso rispetto a quanto promesso, oppure una richiesta di pagamento da società di recupero crediti per un contratto che non sapeva di aver sottoscritto. Come detto, stiamo approfondendo la vicenda. Abbiamo anche chiesto all’Antitrust di avviare delle verifiche per accertare eventuali violazioni sul piano normativo. Abbiamo attivato i nostri Sportelli per raccogliere altre segnalazioni da parte dei consumatori. Naturalmente siamo pronti a fornire assistenza nel caso dovessero essere appurate delle irregolarità”.

I consumatori che hanno sottoscritto un contratto con la società Semplice Gas & Luce e hanno avuto problemi in fase di sottoscrizione dello stesso oppure stanno ricevendo bollette dall’importo più alto rispetto a quanto prospettato possono rivolgersi all’associazione Codici. È possibile fare una segnalazione e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.