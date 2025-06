Codici: attenzione alle nuove offerte in circolazione per i clienti FWU Life

Avviso di Ivass su proposte di investimento per limitare le perdite subite.

Si registra un nuovo avviso ai risparmiatori in merito al caso delle polizze FWU Life, che l’associazione Codici sta seguendo fornendo assistenza ai clienti al fine di recuperare i propri risparmi. Ivass, in una nota, comunica di essere stato informato dell’offerta a contraenti e beneficiari di polizze FWU di nuove opportunità di investimento, incluso quello in oro, per limitare le perdite subite.

“Nei mesi scorsi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – era stata diramata un’allerta, anche da parte dell’Autorità di vigilanza lussemburghese, in merito alla possibilità che individui o società potessero contattare i contraenti o i loro aventi diritto per proporre i servizi nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.. Ora registriamo questo nuovo avviso da parte di Ivass, che deve far tenere alta la guardia ai risparmiatori. È importante prestare la massima attenzione alle proposte ricevute, verificando la legittimità dei proponenti ed assicurandosi che quanto proposto sia effettivamente nel proprio interesse. In caso di dubbi, come indicato dallo stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il suggerimento è quello di rivolgersi alle associazioni dei consumatori. Codici si è attivata fin da subito per seguire la vicenda, fornendo assistenza alle persone coinvolte”.

La grave crisi che ha colpito la compagnia lussemburghese, segnando in maniera profonda il settore assicurativo, ha coinvolto oltre 100mila risparmiatori italiani. L’associazione Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza a chi ha sottoscritto una polizza con FWU Life. Per informazioni e supporto è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.