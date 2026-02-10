Codici: attenzione alle commissioni sui rimborsi in caso di volo cancellato. Verifiche in corso sulle somme restituite ai consumatori

Le commissioni della prenotazione pagate a società come Opodo, eDreams, Expedia e Lastminute devono essere rimborsate direttamente dalla compagnia aerea nella gran parte dei casi. È quanto sottolinea l’associazione Codici, che rivolge un invito ai viaggiatori sulla base di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE.“Il caso in questione riguarda la pronuncia su una controversia tra un’associazione dei consumatori austriaca e una compagnia aerea con sede nei Paesi Bassi – spiega Marcello Padovani, avvocato di Codici –. Quello che a noi interessa, per le conseguenze per i consumatori, è il riferimento al regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Alla luce della sentenza della Corte, che ha accolto il ricorso dell’associazione austriaca, ci siamo attivati per tutelare i consumatori italiani vittime da anni di condotte analoghe. Questo perché in alcuni casi il passeggero potrebbe aver ricevuto soltanto una parte della somma spesa, priva delle commissioni. Si tratta di alcune decine di euro. Per alcuni può sembrare una cifra irrisoria, a nostro avviso non è così, perché parliamo di diritti, non di optional. Tutto questo tenendo conto del disagio patito per la cancellazione del volo”.“La verifica dei rimborsi abbraccia un arco temporale importante – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, parliamo degli ultimi 10 anni. Se il volo non fosse recente, il controllo potrebbe risultare complicato e questo potrebbe scoraggiare il passeggero. Il nostro consiglio è di recuperare le e-mail scambiate con agenzia di viaggi online e compagnia aerea, ed eventualmente richiedere informazioni ai rispettivi Servizi Clienti. Nel caso dovesse emergere una differenza tra la somma pagata per l’acquisto del biglietto e quella ricevuta per il rimborso, è possibile rivolgersi alla nostra associazione per richiedere quanto dovuto”.È possibile fare una segnalazione e richiedere il supporto dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

