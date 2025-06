Codici: assistenza integrata per cittadini e piccole imprese indebitati, un percorso verso la stabilità

La presentazione del nuovo servizio l’11 giugno a Civitavecchia in occasione di un convegno sul sovraindebitamento con Presidium Debitores

Un punto di ascolto e di assistenza per famiglie e piccole imprese in difficoltà economica. È il servizio che l’associazione Codici si appresta ad attivare presso la sede di Civitavecchia e che sarà a disposizione del territorio di Roma Nord. L’iniziativa arriva in un momento particolare per la delegazione locale, che festeggia il 15esimo anniversario della sua nascita. Per sottolineare questo importante traguardo, Codici ha voluto moltiplicare gli sforzi per mettere a disposizione di cittadini e privati un servizio dedicato ad una problematica seria come il sovraindebitamento, di cui si parla ancora poco, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di aiuto.

Analisi della situazione finanziaria, piano di rientro personalizzato per riprendere il controllo delle proprie finanze, protezione legale dai creditori con lo stop alle procedure esecutive, consulenza legale sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: sono alcuni dei servizi che sarà possibile richiedere presso lo Sportello di via Fratelli Cervi 64 a Civitavecchia. Un’assistenza integrata per i cittadini e le piccole imprese indebitate, un percorso verso la stabilità.

In questa iniziativa Codici sarà affiancata dall’associazione Presidium Debitores, con cui ha organizzato un convegno in programma mercoledì 11 giugno alle ore 15 presso l’Hotel San Giorgio, in viale Garibaldi 34, a Civitavecchia. “Come liberarsi dai debiti. Strumenti pubblici e privati per aiutare famiglie e piccole imprese in difficoltà” è il titolo dell’evento, dedicato al sovraindebitamento ed alla ricerca di soluzioni concrete per cittadini e aziende in crisi.

“Con l’apertura del primo Punto Ascolto dell’associazione Codici presso lo Sportello di Civitavecchia – afferma Massimiliano Astarita, Responsabile di Codici Civitavecchia e membro del Comitato Nazionale di Codici – offriamo a famiglie e piccole imprese un sostegno concreto, tra ascolto, consulenza e piani di rientro. Un servizio quanto mai necessario in questa fase di forte incertezza economica per il territorio, legata anche al futuro ancora indefinito del dopo Centrale Enel. Un’iniziativa che abbiamo ritenuto doverosa, un impegno serio e concreto affinché nessuno resti solo di fronte ai debiti”.

“Questa iniziativa – dichiara Roberto Eduardo, Presidente di Presidium Debitores – rappresenta un’occasione unica di confronto tra operatori del settore, cittadini e istituzioni per fare chiarezza su strumenti normativi e opportunità concrete per chi è in difficoltà economica”.

Il programma del convegno, che inizierà alle ore 15 e sarà moderato da Massimiliano Astarita, prevede in apertura i saluti istituzionali, a cui seguiranno una serie di interventi da parte di autorità ed esperti. A prendere la parola saranno: Rosa Ferraro (Vicario Coordinatore del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura) sul tema “Liberi di fare impresa: il sostegno dello Stato alle vittime di estorsione e usura”, Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici) sul tema “Il sovraindebitamento come problema sociale: il ruolo delle associazioni”, Roberto Eduardo (Presidente Presidium Debitores) sul tema “Introduzione al sistema degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, Stanislao De Matteis (Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione) sul tema “Crisi debitoria e giustizia tributaria: profili di interferenza e risoluzione”, Marco Balducci (Direttore Area Istruttoria SYHO) sul tema “La cartolarizzazione sociale. Nuova opportunità per i debitori”, Manfredi Zammataro (Segreteria Nazionale Codici) sul tema “Tutela del debitore e composizione della crisi: prospettive e sfide attuali”, Elena Ceserani (Gestore della Crisi Presidium Debitores Regione Emilia-Romagna) sul tema “Dalla presa in carico del debitore al deposito del piano: la gestione del percorso OCC in chiave pratica” con presentazione del libro “Manuale Pratico per la Composizione Negoziata della Crisi” Ed. Legis Giuridica, Salvatore Azzuppardi (esperto in materia bancaria) sul tema “Sovraindebitamento, se lo conosci lo eviti”, Fausto Pucillo (Segreteria Nazionale Codici) sul tema “La mediazione come condizione di procedibilità e opportunità per il debitore in crisi”.

Tornando al servizio di assistenza per cittadini e piccole imprese in difficoltà economica, è possibile rivolgersi allo Sportello di Codici in via Fratelli Cervi 64 a Civitavecchia dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 previo appuntamento telefonico, che può essere richiesto contattando il numero 0766036164.