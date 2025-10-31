Codici: aperto un canale diretto con Scavolini per i ritardi nelle consegne di Aurelia Arredamenti

Verifiche e assistenza per chi ha acquistato una cucina presso la catena di negozi romana.

Si muove qualcosa nella vicenda relativa ai ritardi nella consegna delle cucine ordinate presso Aurelia Arredamenti a Roma. Parliamo di una società che fa parte degli Scavolini Store, rete di negozi collegata al noto marchio, e che ha tre punti vendita in via Ostiense, via Prenestina e via Aurelia. Da alcuni mesi si registrano problemi con gli acquisti e l’associazione Codici è intervenuta per verificare la situazione e tutelare i consumatori.

“Abbiamo contattato Scavolini chiedendo chiarimenti sulla vicenda – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed abbiamo riscontrato disponibilità e comprensione da parte dell’azienda. Abbiamo aperto un canale diretto con la società, che, a nostro avviso, segna un punto di svolta in questa vicenda. I consumatori che hanno effettuato un ordine presso Aurelia Arredamenti e stanno riscontrando dei ritardi nella consegna ora potranno rivolgersi alla nostra associazione per ricevere assistenza. Segnaleremo il caso a Scavolini, che effettuerà delle verifiche individuando la soluzione migliore per risolvere la problematica. Crediamo sia un importante passo avanti per una situazione inaccettabile, che si trascina da troppo tempo. Abbiamo fatto anche una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per valutare il comportamento di Aurelia Arredamenti. Siamo in attesa di un riscontro da parte dell’Antitrust per fornire un ulteriore elemento di tutela per i consumatori”.

Chi ha effettuato un ordine presso Aurelia Arredamenti, in uno dei punti vendita di Roma oppure online, e ha avuto problemi con la consegna può rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.