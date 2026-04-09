Codici: annullata la richiesta dell’Inps di 5.800 euro per un contribuente della provincia di Frosinone

La vicenda riguarda il versamento di somme tra 2007 e 2010 sull’assegno sociale.

Si è risolta positivamente la disputa in Tribunale che ha visto protagonisti Codici e Inps. L’associazione dei consumatori, tramite la delegazione di Frosinone, ha assistito con successo un contribuente della provincia di Frosinone, che aveva ricevuto un avviso per il recupero di circa 5.800 euro.

“Abbiamo seguito questo caso non semplice – afferma Giammarco Florenzani, Segretario di Codici Frosinone – e nemmeno breve, visto che il ricorso del nostro assistito risale al 2024. La questione ruota intorno a questa somma di quasi 6mila euro che l’Inps sosteneva di aver versato indebitamente tra il 2007 e il 2010 sull’assegno sociale del contribuente. Il Tribunale di Frosinone ci ha dato ragione, annullando l’avviso di addebito. Il giudice ha riconosciuto, in presenza delle dichiarazioni dei redditi, la decadenza annuale del diritto dell’Inps a poter richiedere questi importi. Siamo felicissimi di aver potuto difendere il contribuente, al quale erano state chieste indebitamente somme per un arco temporale superiore ai 10 anni. È stato garantito il diritto alla mancata ripetizione da parte del contribuente in caso di buona fede. Inoltre, questa sentenza è importante perché conferma la necessità di verificare sempre attentamente avvisi del genere. Non bisogna dare il pagamento per scontato, perché possono esserci errori o inesattezze. Il nostro consiglio è quello di controllare e, nel caso si tratti di questioni complesse, di rivolgersi ad esperti. La vicenda che abbiamo voluto raccontare dimostra proprio che non tutte le somme richieste sono dovute, ma ci sono diritti e norme da rispettare. Magari il verdetto non è immediato, ma in questo caso l’importo è valso senz’altro l’attesa”.

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