Codici: annullata cartella esattoriale di Ipogeo Latina per il Cimitero Urbano

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dell’associazione, che sostiene l’irregolarità della procedura.

Prezioso successo per Codici nella disputa che si è aperta in merito alle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (la ex Equitalia) per conto della Ipogeo Latina Srl e ricevute da concessionari di sepolture presso il Cimitero Urbano di Latina. Da tempo l’associazione, che sostiene l’irregolarità della procedura, ha avviato un’azione legale e nei giorni scorsi è arrivata una pronuncia importante.

“Il Giudice di Pace di Latina ha accolto l’opposizione che abbiamo presentato per una nostra assistita – dichiara Antonio Bottoni, Responsabile di Codici Latina – ed ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento impugnata stante l’inesistenza del titolo. In questi anni abbiamo cercato di trovare una soluzione a questa problematica, rivolgendoci anche al Comune ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le nostre richieste sono cadute nel vuoto e così siamo stati costretti ad avviare un’azione legale per evitare che ai cittadini venissero fatte pagare cifre non dovute. Le nostre ragioni trovano ora conferma nel verdetto emesso dal Giudice di Pace. Una vittoria importante, perché risolve positivamente il caso in questione e rappresenta un punto di riferimento per altri casi simili”.

“Abbiamo chiesto di accertare e dichiarare il difetto, in capo alla Ipogeo, quale società privata – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, del potere di ricorrere alla riscossione tramite ruolo esattoriale dei canoni cimiteriali scaduti e presuntamente dovuti, stante la carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. È bene precisare che il Comune di Latina nel 2009 aveva affidato alla società Ipogeo Latina Srl la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area cimiteriale del Cimitero Urbano di Latina. La nostra assistita era titolare delle concessioni cimiteriali inerenti alla sepoltura di un parente e nel prezzo inizialmente corrisposto, al momento del rilascio della concessione, erano compresi anche i costi di manutenzione del Cimitero. Il Giudice di Pace ha riconosciuto che la convenzione conclusa con il Comune di Latina dalla nostra assistita è anteriore, esaustiva in ogni sua parte e diversa dalla convenzione conclusa successivamente dalla Ipogeo Latina Srl con lo stesso Ente. Infatti, la convenzione, in assenza di diversa norma dispositiva, doveva evidentemente valere solo per l’avvenire e non per le precedenti convenzioni, già concluse. Da qui l’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale e l’annullamento della stessa, stante l’inesistenza del titolo. Ci auguriamo che questa pronuncia serva da monito per tutti gli attori coinvolti in questa vicenda, che vede i cittadini ingiustamente danneggiati”.

I cittadini che hanno ricevuto una cartella esattoriale dalla Ipogeo Latina Srl possono rivolgersi all’associazione Codici per unirsi alle azioni avviate per richiederne l’annullamento, anche nel caso in cui avessero già pagato per il timore di andare incontro a spiacevoli conseguenze. È possibile contattare Codici Latina al numero 3356689009 oppure lo Sportello Nazionale dell’associazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.