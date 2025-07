Codici: anche in vacanza, fai la tua parte

Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica invadono gli oceani. È il dato allarmante su cui l’associazione Codici invita i consumatori a riflettere e, soprattutto, ad agire per difendere l’ambiente.

Il picco di rifiuti si raggiunge nei mesi estivi. Il turismo di massa ha un peso enorme, soprattutto quando dimentichiamo che anche in vacanza le buone abitudini contano. E allora ecco tre consigli pratici, e per nulla scontati, per godersi il mare rispettandolo davvero.

Proteggi la pelle, ma anche il mare. Quando ti spalmi la crema solare e poi fai un tuffo, una parte dei suoi ingredienti si disperde in acqua. Questo può sembrare innocuo, ma alcuni filtri chimici presenti nei solari sono altamente tossici per la vita marina. Come scegliere un solare reef-safe? Cerca sull’etichetta queste caratteristiche: “reef safe” o “coral safe”, filtri fisici/minerali.

Raccogli microplastiche e mozziconi. Quando vai al mare dedica qualche minuto alla raccolta di ciò che non dovrebbe essere lì: mozziconi di sigaretta, tappi, cotton fioc, pezzetti di plastica, reti da pesca, cannucce. Perché i mozziconi sono così pericolosi? Perché un singolo mozzicone può inquinare fino a 1.000 litri di acqua, contiene nicotina, arsenico e metalli pesanti, che filtrano nell’ecosistema marino, e perché è composto da una plastica che può impiegare fino a 10 anni per degradarsi.

Rispetta la fauna marina. Anche se ci sembra innocuo, toccare o avvicinarsi troppo agli animali può causare loro stress, danni fisici o alterare i loro comportamenti naturali. Stelle marine, coralli, conchiglie e sabbia, inoltre, fanno parte di un ecosistema. Portarli via come “souvenir”, significa sottrarre risorse alla biodiversità.

Il mare ti offre bellezza, vita e meraviglia. Ricambialo con rispetto. Questo l’invito che l’associazione Codici rivolge ai consumatori. Anche in vacanza, fai la tua parte.