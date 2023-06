Codici: all’attenzione dell’Antitrust un nuovo caso di contratti attivati senza il consenso dei consumatori

Una nuova società energetica è finita sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si tratta di Servizio Energetico Italiano Srl, attiva nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali nel mercato libero. L’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio volto ad accertare l’eventuale violazione di alcuni articoli del Codice del Consumo e l’associazione Codici si è mossa per dare il proprio contributo, raccogliendo le segnalazioni dei consumatori.

“Cambiano le società, ma non il risultato – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché anche per Sei si ipotizzano pratiche commerciali scorrette legate alla stipula di contratti senza il consenso esplicito da parte dei consumatori. Dai dati raccolti dall’Antitrust, la società avrebbe attivato forniture di energia elettrica e gas naturale con modalità ingannevoli o omissive, adottando inoltre condotte tali da ostacolare l’esercizio del diritto di ripensamento e di recesso dal contratto. L’attivazione di contratti non richiesti è diventata ormai un problema serio, è l’oggetto principale delle segnalazioni che riceviamo quotidianamente. È un segnale allarmante. Accogliamo, dunque, positivamente la nuova iniziativa dell’Antitrust, che riguarda questa volta Sei. Come abbiamo fatto per altri casi, siamo pronti a dare il nostro contributo al fine di fare chiarezza sul comportamento della società e, al tempo stesso, tutelare i consumatori”.

L’associazione Codici è pronta a fornire assistenza ai consumatori in caso di attivazione di contratti senza il consenso, di problemi con la bolletta o con l’esercizio dei propri diritti, quali ripensamento e recesso. È possibile segnalare il proprio caso e richiedere chiarimenti telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA