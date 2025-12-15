Codici: alla Camera un convegno su telemarketing e teleselling. Istituzioni, associazioni dei consumatori, aziende ed esperti

“Telemarketing e teleselling: regole, occupazione e sostenibilità del mercato” è il titolo del convegno organizzato dall’associazione Codici ed in programma il 16 dicembre a Roma, presso la “Sala Tatarella” della Camera dei Deputati, con inizio alle ore 10.Un’iniziativa voluta per approfondire una tematica di stretta attualità, sia dal punto di vista normativo che della tutela dei consumatori, anche a livello di privacy.Il convegno si snoderà attraverso due panel, che saranno moderati da Francesco Rossolini, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codici. Il primo panel, dedicato al ruolo delle istituzioni, vedrà gli interventi di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, Eliana Longi, Deputato FDI, Vinicio Peluffo, Deputato PD, Letizia Giorgianni, Deputato FDI, e Paolo Pirani, Consiglio di Presidenza CNEL.Il secondo panel, invece, affronterà tematiche legate al mondo dei consumatori, delle aziende ed alla questione della privacy. Previsti gli interventi di Ivan Marinelli, Presidente iConsumatori, Gabriele Veltri, avvocato di Codici, Giorgio Gili, avvocato esperto di compliance, ed Enrico Tasca, Direttore Generale del Gruppo Equity.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming a partire dalle ore 10, link e dettagli sul sito www.codici.org.