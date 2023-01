Codici: Alatri in balia delle bande da mesi, serve un intervento delle forze dell’ordine per il ripristino della legalità

Un territorio fuori controllo. È il quadro che emerge dalla sparatoria avvenuta davanti ad una pizzeria di Alatri, cittadina del frusinate. La vittima dell’agguato è un giovane di 18 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una rissa nell’ambito della guerra tra bande giovanili.

“Quanto accaduto è di una gravità inaudita – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e richiede un intervento urgente da parte delle forze dell’ordine per il ripristino della legalità. Siamo di fronte ad un territorio fuori controllo. Un episodio del genere obbliga ad un’attenta riflessione da parte delle istituzioni, che dovrebbero garantire l’ordine e la sicurezza, che evidentemente sono venute meno”.

“La situazione in città è delicata – afferma l’avvocato Alessandro Milani, Responsabile di Codici Alatri – e quello che preoccupa, ed al tempo stesso amareggia, è che è nota a tutti da tempo. La sparatoria di ieri sera, infatti, non può e non deve sorprendere. Questo agguato è l’ultima tappa dell’escalation di violenza che investe Alatri da oltre un anno. Le risse e gli atti di vandalismo sono all’ordine del giorno. Bande di ragazzini imperversano in città, spacciano e importunano i cittadini senza alcun timore, agiscono come se fossero i padroni del territorio. E l’aspetto grave, come detto, è che la situazione è ben nota e, a nostro avviso, si sarebbe potuto e dovuto fare di più per arginare questa ondata di violenza. Serve un maggior controllo per fermare l’illegalità ed è quello che chiediamo alla luce del tragico episodio che si è consumato ieri sera”.

