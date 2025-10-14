Codici: airbag a rischio per Opel, azione di classe per tutelare gli automobilisti

I modelli con i dispositivi Takata potenzialmente pericolosi, le iniziative avviate e il precedente importante del Tribunale di Torino.

Un nuovo avviso sta creando apprensione tra gli automobilisti. Si tratta di una comunicazione su un rischio grave per la sicurezza per diversi modelli Opel, nello specifico Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra e Zafira. Il pericolo è legato agli airbag Takata. Diventato tristemente famoso per i modelli Citroën C3 e DS3, anche in questo caso il dispositivo potrebbe deteriorarsi nel tempo causando esplosioni con proiezioni di frammenti metallici. L’associazione Codici ha deciso di intervenire per tutelare i consumatori, contestando il comportamento delle società.

“Il rischio per l’incolumità degli occupanti del veicolo è evidente – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma, ciò nonostante, le informazioni fornite da Groupe PSA Italia e Stellantis Europe risultano insufficienti e prive di elementi tecnici adeguati. Riteniamo che questa condotta configuri un’omissione informativa idonea a indurre in errore i consumatori e ad esporli a rischi per la sicurezza personale. Per questo motivo abbiamo predisposto una diffida inibitoria nei confronti delle due società. Siamo pronti all’azione di classe. Non vogliamo che si ripeta il caos registrato con gli airbag Takata dei modelli Citroën C3 e DS3. Ci riferiamo alle lunghe attese per la sostituzione del dispositivo ed alle difficili comunicazioni con le concessionarie e le officine meccaniche. Tra l’altro per quella vicenda è bene ricordare la decisione del Tribunale di Torino, che ha dichiarato ammissibile la class action promossa da un gruppo di associazioni dei consumatori nei confronti di Stellantis, PSA Italia e Citroën. Un precedente molto importante. Il problema sicurezza degli airbag Takata è noto da tempo. In caso di incidente stradale, il dispositivo, una volta attivatosi, potrebbe rompersi con una forza talmente eccessiva da colpire chi è a bordo con i propri frammenti. Bisogna intervenire in maniera rapida e chiara. Per questo chiediamo alle società di comunicare pubblicamente l’elenco aggiornato dei modelli e numeri VIN coinvolti, specificando caratteristiche tecniche, produttore e criteri di rischio, di attivare tempestivamente una campagna di richiamo nazionale e di evitare ritardi predisponendo soluzioni alternative di mobilità per gli utenti coinvolti”.

I proprietari delle vetture Opel oggetto dell’avviso di sicurezza, ovvero i modelli Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Vectra e Zefira, possono rivolgersi all’associazione Codici per informazioni sull’azione di classe telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

