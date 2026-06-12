Codici: agende chiuse, Ciociaria tra le province più in difficoltà

Con 27.120 prestazioni sanitarie erogate oltre i limiti temporali previsti dalla legge, la provincia di Frosinone si colloca tra le situazioni più critiche del Lazio al di fuori dell’area metropolitana di Roma. Una situazione su cui interviene l’associazione Codici, evidenziando che alla radice del problema c’è il fenomeno delle agende chiuse. Parliamo di cittadini che si rivolgono al CUP e non riescono a prenotare visite ed esami, spesso nemmeno quando il medico ha indicato una classe di priorità urgente.

“Frosinone e la sua provincia meritano un sistema sanitario degno di questo nome – dichiara Giammarco Florenzani, Segretario di Codici Frosinone –. Le famiglie della Ciociaria non possono essere costrette a scegliere tra indebitarsi per curarsi nel privato o rinunciare alle cure. Ogni agenda chiusa è un diritto negato: il diritto a una visita oncologica in tempo, a un esame cardiologico urgente, a una consulenza specialistica per un figlio”.

I dati nazionali di Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, presentati il 29 maggio 2026, mostrano che il 40% delle visite specialistiche urgenti, quelle che per legge dovrebbero essere erogate entro 72 ore, non viene ancora garantito nei tempi previsti a livello nazionale. Preoccupa in particolare il dato sulle prescrizioni “disperse”: in Italia, solo il 50,3% delle prescrizioni di prima visita si traduce in una prenotazione CUP. Il dato del Lazio per gli esami diagnostici è tra i peggiori d’Italia, con solo il 37,3% di conversione. Questo significa che un cittadino su due che riceve una ricetta rinuncia a prenotare nel sistema pubblico, spesso perché sa già che le agende sono chiuse.

L’associazione Codici fornisce supporto ai cittadini alle prese con problemi e disagi anche in campo sanitario. Per informazioni e assistenza è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org. Per contattare Codici Frosinone telefonare al numero 07751881564 oppure scrivere a sportello.frosinone@codici.org.