Codici: addio ferie e spese extra, crociera da incubo nel Mediterraneo con Costa Pacifica

Sarà ricordata a lungo la crociera nel Mediterraneo di Costa Pacifica dell’estate 2024. Nella mente di chi ha acquistato un pacchetto turistico per un tour tra Spagna, Francia ed Italia resteranno le ferie saltate a causa del cambio di programma deciso dalla compagnia in due occasioni a luglio, con tanto di spese extra rivelatesi poi inutili. Prima il mancato approdo in Sardegna ad inizio mese a causa delle condizioni meteo avverse a Cagliari, poi lo scalo sardo saltato per raggiungere direttamente la tappa successiva di Palma di Maiorca a causa di un problema tecnico riscontrato a Civitavecchia. Due situazioni diverse, ma con lo stesso risultato: vacanza rovinata, se non addirittura saltata per chi non si è imbarcato.

“Siamo stati contattati da diversi crocieristi che hanno dovuto fare i conti con l’improvviso cambio di programma della crociera nel Mediterraneo con Costa Pacifica di inizio e fine luglio – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Stiamo studiando le varie situazioni per verificare se il comportamento della compagnia è stato corretto, sia a livello di tempistiche e modalità di comunicazione della variazione dell’itinerario sia per quanto riguarda gli indennizzi. In alcuni casi le informazioni sarebbero state fornite tardivamente e non in maniera adeguata, mentre per quanto riguarda l’aspetto economico sarebbero stati proposti in alcune circostanze dei rimborsi, in altre dei voucher da spendere a bordo, in altre ancora degli sconti per future prenotazioni. A nostro avviso non sono soluzioni sufficienti a ripagare i crocieristi dei danni subiti. Bisogna considerare anche che alcuni viaggiatori, pensiamo a quelli rimasti a terra in Sardegna a causa del mancato attracco della nave, hanno sostenuto spese extra per raggiungere il porto di imbarco, diverso da quello inizialmente indicato. Sono tutte situazioni che Costa deve prendere in considerazione, adottando le giuste misure per risarcire chi era pronto per trascorrere una vacanza in crociera ed ha visto invece andare in fumo le ferie. Dal canto nostro, forniremo tutta l’assistenza necessaria ai viaggiatori per ottenere indennizzi adeguati ai danni subiti”.

Sul sito www.codici.org è disponibile il form di adesione all’iniziativa promossa dall’associazione Codici per il risarcimento dei viaggiatori che hanno acquistato una delle crociere nel Mediterraneo con Costa Pacifica segnate dal mancato scalo in Sardegna ad inizio e fine luglio. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare allo 065571996 o scrivere a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA