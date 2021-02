Codici: a Labico uno Sportello Smart per i cittadini

Aumentare il livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori, raccogliere le segnalazioni su disservizi, promuovere l’educazione dei consumatori al fine di orientare le loro scelte in materia di consumo di beni, accrescere il livello di consapevolezza dei propri diritti stimolando un ruolo attivo da parte dei cittadini. Sono alcuni degli obiettivi dello Sportello Smart, la nuova iniziativa promossa dall’associazione Codici, tramite la delegazione Lazio, insieme ai Comuni di Colleferro e Labico, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell’ambito di un progetto dedicato ai consumatori.

“Le attività svolte presso lo Sportello – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – saranno volte a fornire informazioni e consulenza a beneficio del consumatore. Un punto di ascolto e di aiuto prezioso per i cittadini”.

“Nello specifico – spiegano Roberta Martucci e Patrizia Novelli, le responsabili dei due Sportelli Smart – le tematiche di cui ci occuperemo riguardano: i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni; i servizi di primaria importanza come sanità, trasporti, utenze, energia elettrica, acqua e rifiuti; i rapporti tra consumatori e soggetti privati come ad esempio banche ed assicurazioni. Saranno raccolte, inoltre, segnalazioni su disservizi e problematiche e, per i casi che necessitano di un’analisi specifica ed approfondita, sarà fornita una consulenza legale”.

“Con grande soddisfazione – dichiarano Danilo Giovannoli, Sindaco di Labico, e Benedetto Paris, Assessore alle Politiche Sociali e Attività Produttive dello stesso Comune – abbiamo vinto il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale insieme al Comune di Colleferro e grazie alla professionalità ed all’esperienza di Codici. Con questo nuovo Sportello rafforziamo gli strumenti di sostegno ai cittadini, specialmente quelli più anziani o in difficoltà che possono essere vittima di truffe e raggiri, oltre alla fondamentale attività di informazione alla cittadinanza”.

Lo Sportello Smart di Labico sarà inaugurato sabato 6 marzo, si trova presso il PASS in piazza Libertà 1 e sarà aperto al pubblico il martedì dalle ore 15 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

comunicato stampa