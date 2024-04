Codici: 3mila euro di rimborso ad una famiglia romana per un volo in ritardo da Abu Dhabi

Ennesima iniziativa conclusa con successo dall’associazione Codici nell’ambito dell’attività di assistenza dei consumatori alle prese con disagi con i voli. L’ultimo caso riguarda una famiglia romana, che aveva acquistato dieci biglietti per la tratta Roma Fiumicino-Abu Dhabi a giugno 2023.“Il problema si è verificato in occasione del volo di ritorno – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, quando si è registrato un ritardo importante. Era il 15 giugno, la partenza da Abu Dhabi era programmata per le 21:35 con arrivo previsto alle ore 2:40 ed invece l’aereo è decollato all’1 circa ed è atterrato a Roma Fiumicino intorno alle 6, accumulando un ritardo di circa 4 ore. Il disagio è stato evidente, così come è stata naturale la richiesta di risarcimento formulata alla compagnia. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che ci attendevamo”.La compagnia aerea dovrà rimborsare 3mila euro alla famiglia romana. Un’altra vittoria per l’associazione Codici, che coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai consumatori di segnalare eventuali disagi con i voli per far valere i propri diritti. In caso di ritardi, cancellazioni o mancata assistenza da parte della compagnia aerea è possibile contattare lo Sportello Nazionale telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Correlati