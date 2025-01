“Codice Rosso “: arrestato 26enne per maltrattamenti nei confronti della madre

Nella notte scorsa, in Aquino (FR), i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, un 26enne del posto, celibe, disoccupato, gravato da precedenti di polizia, anche specifici.

A seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico per le emergenze (NUE) 112, i militari operanti intervenivano in Aquino, presso l’abitazione di una anziana donna, vedova, pensionata, dove accertavano che la stessa era vittima, da tempo, di continui maltrattamenti e reiterate minacce poste in essere dal figlio convivente, originate da ripetute richieste di denaro non soddisfatte, culminate con l’ultima aggressione fisica che le hanno procurato lesioni giudicate dal Pronto Soccorso di Cassino guaribili in gg. 5 s.c..

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente A.G., veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO