Cobas, ASL di Latina: il concorso per assistente amministrativo sotto i riflettori della Guardia di Finanza e della giustizia amministrativa

Cobas «è opportuno un intervento della Regione Lazio per sollecitare la sospensione della procedura concorsuale in attesa degli esiti delle indagini in corso e dei ricorsi pendenti»

La Guardia di Finanza continua ad indagare per verificare la correttezza della procedura concorsuale organizzata dalla ASL di Latina (come azienda capofila assieme alle ASL di Frosinone, Viterbo e Roma 3).

«L’indagine è scaturita dal fatto che fra coloro che hanno superato la prima prova scritta a pieni voti, emergerebbero, numerosi cognomi apparentati con personale della stessa ASL e/o con politici locali» afferma Domenico Teramo rappresentante del sindacato Cobas del settore privato.

Un nutrito gruppo di candidati, estromessi dalla procedura all’esito della prima prova, si è rivolto alla giustizia amministrativa per denunciare le numerose irregolarità e l’assoluta mancanza di trasparenza riscontrate nel corso del suo espletamento.

«Il ricorso pendente presso il Tar del Lazio, sezione di Latina, pone all’attenzione del giudice amministrativo numerose anomalie, sia formali, come la composizione di soli uomini della commissione esaminatrice, la divisione dei candidati in aule di 5-6 persone, la modalità di estrazione del testo della prova, la tipologia di buste utilizzate per inserire le prove di esame, sia sostanziali, in particolare l’inserimento nei test di numerosi quesiti che esulano dal programma d’esame per la selezione e il metodo di valutazione della prova assolutamente “bizzarro” e difforme da quello pubblicato nel sito istituzionale della ASL prima della prova.» argomenta il rappresentante dei Cobas.

«La stragrande maggioranza dei partecipanti, sia coloro che hanno superato la prova sia quelli estromessi, sono lavoratori precari che da 10-20 anni svolgono il ruolo di assistente amministrativo presso le ASL del Lazio attraverso aziende appaltatrici ovvero con contratti di lavoro a termine o di somministrazione» precisa il sindacalista.

«Tutti, quindi, hanno pienamente e legittimamente già maturato il diritto alla stabilizzazione del proprio posto di lavoro e questa possibilità non può semplicemente sfumare a causa della maldestra gestione della procedura concorsuale operata presso la ASL di Latina» dichiara Domenico Teramo e conclude «è opportuno quindi un intervento della Regione Lazio per sollecitare la sospensione di detta procedura concorsuale, al fine di evitare ulteriori e più gravi danni, in attesa degli esiti delle indagini in corso e dei ricorsi pendenti».

COMUNICATO STAMPA – foto archivio