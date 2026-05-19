Clima insostenibile per i lavoratori di Autogrill La Macchia Ovest di Anagni: L’UGL Terziario lancia l’allarme dall’assemblea

Terziario lancia l’allarme.

​Si è svolta questa mattina, presso il piazzale esterno dell’area di servizio Autogrill “La Macchia Ovest” ad Anagni (direzione sud), una partecipata assemblea sindacale promossa dalla UGL Terziario di Frosinone. L’incontro, che ha visto una fitta presenza di lavoratrici e lavoratori, segna l’inizio di una serie di azioni volte a denunciare il grave malessere che da mesi affligge il personale della struttura.

​A testimonianza della rilevanza della vertenza, l’iniziativa ha ricevuto il supporto compatto e determinato dell’intera Unione Territoriale del Lavoro (UTL) di Frosinone. All’assemblea hanno infatti preso parte attiva, portando la massima solidarietà della struttura confederale ai dipendenti, il Segretario Generale della UGL Frosinone Enzo Valente, il Vice Segretario Provinciale Angelo Paniccia, il Segretario Organizzativo Paolo Zeppieri e il Segretario della UGL Chimici Marco Colasanti.

​A margine dell’incontro, il Segretario Provinciale della UGL Terziario di Frosinone, Amedeo Gismondi, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione lavorativa ed emotiva in cui versa il personale dell’area di servizio, lanciando un chiaro e perentorio messaggio ai vertici societari di Autogrill.

​”Oggi siamo qui riuniti per dare un segnale forte e tangibile all’azienda – ha dichiarato Gismondi – da mesi, e potrei dire ormai da quasi un anno, continuiamo a denunciare criticità strutturali e organizzative di varia natura all’interno di questa area di servizio. Esiste un problema ambientale e gestionale grave che si ripercuote direttamente sulla salute e sul benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori. Molti di loro vivono una condizione di profondo disagio, che impatta inevitabilmente sulla loro vita privata e sulla loro serenità“.

​Il Segretario ha poi delineato la linea d’azione del sindacato, chiarendo che questo appuntamento rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione destinata a crescere se non arriveranno risposte immediate, potendo contare sulla forza di tutta la struttura provinciale:

​”La UGL non ha mai lasciato e non lascerà mai soli i propri lavoratori. Questa assemblea, sostenuta con forza da tutta la UTL di Frosinone qui presente oggi con la sua intera segreteria e i suoi massimi vertici, è il primo atto di un percorso che vedrà un progressivo inasprimento delle nostre iniziative. Il passo successivo sarà inevitabilmente la proclamazione dello stato di agitazione. Ci auguriamo che un’azienda di rilievo nazionale come Autogrill sappia cogliere questo nostro avviso come un ultimo, serio avvertimento e agisca di conseguenza per ripristinare condizioni di lavoro dignitose. Per noi il tempo delle parole è finito: da oggi si passa all’azione“.

​La UGL Terziario e la UTL Frosinone ribadiscono che rimarranno in prima linea a presidio dei diritti, della dignità e della salute di tutto il personale dell’Autogrill “La Macchia Ovest”, pronti a mettere in campo ogni strumento sindacale e legale a propria disposizione.