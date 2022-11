Clementine antiviolenza: due giornate di sensibilizzazione organizzate da Confagricoltura donna Frosinone

Tutto pronto per la due giorni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzati da Confagricoltura Donna Frosinone.Si inizia il 25 novembre 2022, in concomitanza con la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con il convegno nella Sala Consiliare del Comune di Frosinone, Palazzo Munari, incentrato sull’attuale urgenza verso le donne e il lavoro, i fattori critici e le opportunità di sviluppo contro la violenza e la disparità di genere.

Ad introdurre il dibattito Alessandra Atorino, Presidente Confagricoltura Donna Frosinone, mentre Riccardo Mastrangeli, Sindaco della città di Frosinone e Antonio Pompeo, Presidente della Provincia e Vincenzo del Greco Spezza, Presidente Confagricoltura Frosinone, porteranno i saluti istituzionali.

Il programma prevede l’accoglienza alle ore 15:00 a cura degli studenti dell’istituto alberghiero di Ceccano. Successivamente verrà presentato il service annuale “Clementine Antiviolenza” per la raccolta fondi di Confagricoltura Donna Frosinone ed esposto il progetto Agricoltura Sociale, nato dalla collaborazione tra l’Associazione il Centro Antiviolenza “Mai più ferite”, con i saluti di Marco Toti, Direttore Caritas Diocesana Frosinone-Veroli-Ferentino.

Tra gli altri interventi della giornata quello di Maria Rosaria Ruggeri coordinatrice del centro antiviolenza gestito da Diaconia, che illustrerà il progetto WOMEN AT WORK (in collaborazione con Marzia Bianchi della Fondazione Pangea,) finanziato dalla Regione Lazio, e Valentina Iacoponi di Arsial che parlerà di storie di diritti emancipazione e lavoro.

Si affronterà inoltre il tema dell’Inclusione Sociale delle donne in agricoltura attraverso il progetto Bright, un esempio di buona pratica ideato dal CREA e illustrato da Maria Carmela Macrì.

Sabato 26 novembre, dalle ore 9, in Piazza don Carlo Cervini a Frosinone si terrà la vendita clementine, una raccolta fondi in memoria di Fabiana e tutte le donne vittime di violenza, il cui ricavato servirà a sostenere il progetto di agricoltura sociale con il centro Antiviolenza Mai più Ferite di Diaconia Frosinone andando a finanziare il tirocinio di una donna ospite del centro stesso.

A fornire le clementine, con le quali gli studenti dell’Alberghiero di Ceccano prepareranno i dolci che verranno offerti dopo la conferenza, è l’azienda agricola Tenuta Morano di Reggio Calabria di Patrizia Morano imprenditrice agricola di Confagricoltura Donna. L’offerta per il loro acquisto è libera.

COMUNICATO STAMPA

Correlati