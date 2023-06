Claudio Rea un campione Italiano all’Europeo di braccio di Ferro in Moldavia. I complimenti di Gianluca Quadrini

Il Campionato europeo di Armwrestiling, il campionato di braccio di ferro, si è disputato dall’8 al 18 giugno nella capitale della Moldavia. L’atleta arpinate Claudio Rea torna con i gomiti sul tavolo, e porta a casa un grandissimo successo. Campione italiano, cat. Senior gran master, over 60, 100 kg, ha gareggiato conseguendo il bronzo con il braccio sinistro e l’argento con il braccio destro. I complimenti da parte del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma – “Claudio Rea è un orgoglio della nostra città di Arpino, quello conseguito in Moldavia è un importante risultato frutto della grande passione, costanza e tenacia, doti che hanno sempre contraddistinto questo grande campione fino ad ottenere un altro successo. È doveroso da parte mia, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale e da arpinate, dare il giusto merito e riconoscimento ad un protagonista del nostro sport, a chi ha portato in giro il nostro territorio per l’Italia e nel mondo.”

