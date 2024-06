Claudio Palombi nuovo commissario di Forza Italia a Castro dei Volsci

Claudio Palombi è il nuovo commissario di Forza Italia a Castro dei Volsci. La nomina, decisa dalla Coordinatrice Provinciale Rossella Chiusaroli, è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore. Palombi, figura di spicco nel panorama politico locale, ha già ricoperto per molti anni la carica di Consigliere Comunale, Consigliere e Assessore della XXI Comunità Montana, Consigliere Provinciale per circa dieci anni con la carica di Presidente della Commissione Lavori Pubblici.

“Sono onorato di questo incarico e ringrazio Rossella Chiusaroli, nonché il Senatore Claudio Fazzone per la fiducia accordatami”, ha dichiarato Palombi. “Come sempre il mio impegno sarà a favore dei cittadini con l’obiettivo di rimettere al centro i valori di libertà, merito e giustizia sociale”.

La nomina di Palombi è stata ufficializzata non a caso il giorno dell’anniversario della morte di Silvio Berlusconi “una personalità unica, che ho avuto la fortuna di conoscere”. Il nuovo commissario avrà il compito di riorganizzare il partito sul territorio e di prepararlo alle prossime sfide elettorali. “Conto sull’appoggio di tanti amici, a cominciare dall’avvocato Pietro Polidori, con il quale dopo aver centrato il primo posto tra gli eletti alle comunali di Castro, siamo riusciti nell’impresa di portare 231 preferenze sulla lista di F.I. per queste elezioni europee. Proseguiremo in questa collaborazione fortunata”.

Il nuovo commissario ha già in programma una serie di iniziative per entrare in contatto con la cittadinanza e ascoltare le loro esigenze. “Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, nel rispetto di quello che è sempre stato il mio motto fin dall’inizio della mia carriera politica: un impegno continuo a favore della gente”.

La coordinatrice Chiusaroli ha quindi concluso: “Con Palombi e Polidori il partito è in ottime mani. Abbiamo centrato due adesioni di altissimo profilo e non possiamo che esprimere entusiasmo”.

