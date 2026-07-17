Claudio Durigon eletto Presidente della Lega Pallavolo Serie A, le congratulazioni del Sindaco Mantini

«Congratulazioni a Claudio Durigon per la sua elezione a Presidente della Lega Pallavolo Serie A.
A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, con la certezza che saprà affrontarlo con passione, competenza e spirito di servizio.
Da parte dell’Amministrazione comunale di Cisterna c’è la piena disponibilità a collaborare a livello istituzionale per continuare a valorizzare e far crescere la grande passione che la nostra città nutre per la pallavolo, uno sport che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il territorio, grazie alla Cisterna Volley.
Buon lavoro, Presidente».
Lo dichiara il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.