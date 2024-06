Claudia Sheinbaum è la prima donna a diventare presidente del Messico

Svolta storica: gli exit poll della testata N+ di Televisa danno Claudia Sheinbaum come vincitrice della corsa alla presidenza del Messico. La candidata di Morena, Pvem e Pt diventerà il primo presidente donna del Paese e ha ottenuto un punteggio superiore a quello di Xóchitl Gálvez, rappresentante di Pan, Pri e Prd.

Anche il quotidiano messicano El Financiero ha presentato i risultati di un exit poll che danno la candidata progressista come vincitrice delle elezioni presidenziali. Secondo il direttore dei sondaggi di El Financiero, Sheinbaum dovrebbe vincere con un distacco che dovrebbe escludere dubbi sulla differenza tra i due concorrenti. Secondo i risultati preliminari (Prep) al momento Sheinbaum ottiene il 60,2% dei consensi, mentre Xochitl Gálvez è al 28,3%.

Chi è Claudia Sheinbaum

L’ex sindaca di Città del Messico, la candidata di sinistra Claudia Sheinbaum, e stata eletta come prima donna presidente nella storia del Messico. Laureata in ingegneria energetica, nata il 24 giugno 1962 a Citta del Messico da genitori politicamente impegnati, ha fatto suo lo slogan del presidente uscente, «prima i poveri», rivolto tra l’altro alle comunita indigene discriminate.

Negli anni ’80, Claudia Sheinbaum era una brillante studentessa che combinava un master in ingegneria energetica all’Universita Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) con il suo coinvolgimento nel Consiglio degli studenti universitari (CEU) per opporsi alla riforma universitaria.

Claudia Sheinbaum e entrata in politica con l’attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che e stato sindaco di Citta del Messico tra il 2000 e il 2006. Le ha affidato il portafoglio dell’ambiente, che e di importanza strategica in questa megalopoli di nove milioni di abitanti. La giovane eletta ha contribuito alla costruzione della seconda fase della «circonvallazione» per decongestionare una delle autostrade urbane che attraversano Citta del Messico.

Sheinbaum ha anche lanciato corsie per gli autobus e piste ciclabili. Gia all’universita nel 2006, la scienziata messicana ha contribuito al lavoro del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2007. La sua area di competenza? La mitigazione dei cambiamenti climatici. Fedele al suo mentore Lopez Obrador, la 61enne ha promesso di portare avanti il «salvataggio» della compagnia petrolifera (pubblica) Pemex, che porta con se un debito di circa 100 miliardi di dollari. E si e impegnata a investire 13,6 miliardi di dollari nelle energie rinnovabili entro il 2030. «Daremo impulso alla transizione energetica», ha dichiarato l’ex membro del panel del Gruppo internazionale di esperti climatici (IPCC). (FONTE LEGGO)