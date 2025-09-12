Civitella Roveto si prepara a “Lungo le Antiche Rue”: tre giorni di sapori e tradizioni

CIVITELLA ROVETO – È tutto pronto nel borgo abruzzese di Civitella Roveto per l’atteso evento autunnale “Lungo le Antiche Rue”, che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel cuore del centro storico. La manifestazione, giunta quest’anno alla XXIII edizione, si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025 e si conferma come uno degli appuntamenti più suggestivi del Centro Italia dedicati alla valorizzazione del territorio.

Per tre giorni, le stradine del borgo si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico di sapori, tradizioni e artigianato locale. Al centro dell’attenzione la celebre Castagna Roscetta Igp, simbolo di una zona che da anni ha conquistato fama anche al di fuori dei confini comunali e regionali. Oltre alle degustazioni, l’evento offrirà un percorso tra le eccellenze gastronomiche e le produzioni artigianali del territorio, raccontando la storia e la cultura di una comunità che non ha mai smesso di promuovere le proprie radici con orgoglio e passione.

Organizzatori e operatori locali si preparano ad accogliere visitatori e turisti in un’atmosfera che unisce autenticità e convivialità, confermando “Lungo le Antiche Rue” come una delle sagre-evento più amate dell’autunno abruzzese.

