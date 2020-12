Civitella Roveto, il vice sindaco Oddi: “L’ Abruzzo da stamattina in zona Arancione”

In un post sulla sua pagina Facebook il vicesindaco Pierluigi Oddi comunica che da oggi l’Abruzzo è zona arancione. Riportiamo di seguito la nota integrale.

🟠L’ABRUZZO DA STAMATTINA IN ZONA ARANCIONE

Buongiorno

viste le polemiche sull’anticipazione in zona arancione, ho appena sentito la segreteria del Presidente Marsilio e mi è stato CONFERMATO che l’ordinanza con la quale l’Abruzzo rientra in zona arancione è PIENAMENTE OPERATIVA e in vigore da oggi.

Pertanto, i negozi saranno regolarmente aperti e da mercoledì torneranno a scuola i ragazzi di seconda e terza media.

Il 18, dopo altri 10 giorni, ci sarà il ritorno in zona 🟡 GIALLA, dati permettendo.

