Civitella Roveto festeggia i 95 anni di don Franco Geremia: una vita al servizio della comunità

Civitella Roveto – Oggi, 23 ottobre 2025, è un giorno di festa per Civitella Roveto e la sua frazione Meta, che si stringono attorno a una delle figure più amate e rappresentative del territorio: don Franco Geremia.

Il parroco, carismatico e profondamente legato alla sua gente, raggiunge il traguardo dei 95 anni, un anniversario che celebra non solo la longevità, ma anche una vita interamente dedicata al servizio pastorale e umano delle sue comunità.

Originario di Sora, don Franco giunse a Civitella Roveto nel lontano 1958, quando era ancora un giovane sacerdote. Da allora non ha mai lasciato il suo posto accanto ai fedeli, diventando un punto di riferimento stabile e rassicurante in ogni stagione della vita civile e religiosa del paese.

Nel corso dei decenni ha battezzato, sposato e accompagnato generazioni di civitellesi, condividendo con loro momenti di gioia e di dolore, con quella discrezione e fermezza che gli hanno valso l’appellativo affettuoso di “civitellese doc”.

Quest’anno, la comunità aveva già reso omaggio a don Franco in occasione dei 70 anni di sacerdozio, un traguardo straordinario che testimonia la sua instancabile dedizione e il profondo legame con la valle Roveto.

Nonostante l’età avanzata, continua a essere una presenza viva e ispiratrice, una guida spirituale e morale, sempre attenta ai più fragili e ai bisogni concreti della gente.

La figura di don Franco va oltre i confini della parrocchia: è parte integrante della storia e dell’identità di Civitella Roveto e di Meta, un simbolo di fede, servizio e umanità.

La redazione di Liri TV nsi unisce all’affetto dell’intera comunità, rivolgendo a don Franco i più sinceri auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che possa continuare a essere luce e guida per la sua amata popolazione.

