Civitella Alfedena (AQ) – Chiusura temporanea del Museo del Lupo

Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise in una nota comunica che: Le sale museali del Centro Visite del Lupo di Civitella Alfedena (AQ) rimarranno temporaneamente chiuse a partire da lunedì 23 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento energetico dello stabile. A da sabato 5 luglio 2025 sarà possibile visitare parte dell’esposizione museale e usufruire del punto informativo del Museo, presso il Centro Culturale Orsa Maggiore, in Via Nazionale 45, nel centro storico del piccolo paesino dell’Alta Val di Sangro. L’area faunistica adiacente al Museo oggetto dei lavori di ristrutturazione rimarrà visitabile. La riapertura della struttura è prevista per la fine del mese di novembre dell’anno corrente. Per maggiori informazioni sui Musei e i Centri Visita del Parco: https://www.parcoabruzzo.it/cen.php #parcoabruzzo #parconazionaledabruzzo #lazio #molise #centrovisitedellupo

