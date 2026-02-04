Civita d’Antino aderisce al progetto nazionale “I Nostri Borghi”

Civita d’Antino – Un passo concreto verso la valorizzazione del patrimonio locale e la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile per le aree interne. Con la delibera di Giunta n. 7/2026, il Comune di Civita d’Antino ha ufficializzato l’adesione al progetto nazionale “I Nostri Borghi”, iniziativa promossa dal CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) e dalla SVIMAR (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne).

Il progetto si pone un obiettivo chiaro e ambizioso: contrastare l’isolamento dei piccoli centri attraverso la creazione di una rete strutturata di borghi, capace di cooperare e di offrire servizi integrati a cittadini e visitatori. Un modello fondato sulla condivisione di risorse, competenze e strategie, pensato per rafforzare la competitività dei territori minori.

Grazie all’adesione al partenariato, i comuni coinvolti potranno sviluppare azioni coordinate nei campi della rigenerazione urbana, dell’innovazione amministrativa e della tutela ambientale, aumentando al contempo il proprio peso specifico nella partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

L’accordo prevede una gestione associata tra gli enti locali aderenti. La Giunta comunale ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa che individua nel Comune di Postiglione il ruolo di Capofila del partenariato. A quest’ultimo spetteranno la rappresentanza unitaria nei rapporti con SVIMAR e CIRPS, nonché il coordinamento tecnico-amministrativo e la rendicontazione delle attività comuni.

La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Sara Cicchinelli viene definita strategica per il futuro del territorio: la collaborazione tra piccoli comuni è considerata una condizione imprescindibile per costruire un’offerta territoriale moderna, attrattiva e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide demografiche ed economiche delle aree interne.

Il primo cittadino è stato autorizzato a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, che avrà una durata triennale, con possibilità di rinnovo, aprendo così una nuova fase di cooperazione istituzionale e di progettualità condivisa per Civita d’Antino e per l’intero network dei borghi aderenti.

