Civica Nuova Ferentino: “Sostegno al candidato sindaco Piergianni Fiorletta”

In vista delle prossime elezioni comunali, spinti dall’entusiasmo e la passione di portare avanti il lavoro che da sempre ci vede impegnati su temi importanti, con l’impegno che ci ha contraddistinto sia in Consiglio comunale che fuori, e con il costante dialogo con i Cittadini, e le realta’ locali civiche, politiche e sociali, abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno, salvaguardando esclusivamente gli interessi dei nostri Concittadini.

Abbiamo sempre posto la nostra azione su elementi programmatici chiari e inderogabili, che identificano e tracciano il percorso di questo progetto, e che gia’ hanno caratterizzato questi 5 anni di opposizione e sono riconducibili in modo esemplificativo nei seguenti punti:

1) la dignita’ del lavoro, 2) il sociale che piace a noi, 3) la nuova pianificazione urbanistica e la riqualificazione ambientale e sanitaria, 4) una citta’ sicura, 5) una nuova mobilita’ urbana, 6) l’accessibilita’ universale allo sport, 7) una citta’ turistica e ospitale, 8) studio e cultura, 9) una macchina amministrativa funzionale, 10) rapporti con i gestori dei servizi pubblici.

In modo unitario e compatto sosterremo la *Civica Nuova Ferentino* , un movimento consolidato che vede tra le tante personalita’ anche l’Avv. Claudio Pizzotti. Pieno sostegno pertanto, alla *”Coalizione Ferentino 2030″ del candidato Sindaco Piergianni Fiorletta,* con un accordo che prevede il reciproco riconoscimento del programma.

Nel rispetto dell’ *identita’* di ognuno, gettiamo le basi per un progetto di lungo corso, con donne e uomini dove spiccano professionalita’, passione, etica ed entusiasmo.

Non siamo per l’ egocentrismo ed il personalismo o per l’attuazione di metodi impositivi e non risolutivi, ci piace da sempre la politica del fare, del noi, negli anni lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo, e se i Concittadini ci daranno la loro fiducia, ci assumeremo l’onere di governare questa Citta’ , nel rispetto di tutta la coalizione e di ogni suo componente, sulla strada gia’ ampiamente tracciata.

Per il coordinamento d’area Maurizio BERRETTA

COMUNICATO STAMPA