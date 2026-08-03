CIV Classic, Quadrini celebra il Team Parravano Corse: “Un’eccellenza che dà lustro alla Ciociaria”

FROSINONE – “Le straordinarie prestazioni e il bagaglio di grandi emozioni che il Team Parravano Corse ha saputo regalare sul prestigioso circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione del quinto appuntamento del CIV Classic, rappresentano l’ennesima dimostrazione lampante di come la nostra provincia sia una fucina inesauribile di talenti, passione sportiva, dedizione e altissima professionalità”.

Lo dichiara in una nota ufficiale Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e dirigente di ANCI Lazio, esprimendo il plauso e le più vive congratulazioni delle istituzioni locali alla scuderia sportiva di Arpino per gli eccezionali risultati agonistici conseguiti nell’ultimo fine settimana romagnolo.

“Il meraviglioso secondo posto conquistato con merito da Francesco Cianfarani nella classe Old Open Cup Under 600, frutto non solo di una guida impeccabile ma anche di un sinergico e meticoloso lavoro di messa a punto svolto insieme ai meccanici all’interno dei box, ci riempie di orgoglio. Altrettanto straordinaria – prosegue Quadrini – è stata la prova di immenso carattere, determinazione e coraggio offerta da Daniele Parravano nella classe Old Open Cup 1000. Nonostante un penalizzante problema tecnico alla pompa del freno avvertito a metà corsa, Daniele ha stretto i denti da vero campione, difendendo con le unghie un prezioso e pesantissimo quarto posto che blinda la sua leadership in campionato”.

“Questa realtà motoristica non rappresenta soltanto un fiore all’occhiello per il mondo dello sport, ma si configura come un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio e dei valori ciociari su scala nazionale. La grinta dimostrata sulla pista di Misano Adriatico e il primato mantenuto saldamente nella classifica generale, a un solo appuntamento dal termine della stagione, confermano lo spessore e il valore assoluto di una scuderia sapientemente guidata e sostenuta dal team manager Antonio Di Carlo, al quale va il merito di aver saputo cementare un gruppo così coeso e vincente”.

In conclusione, il Consigliere Provinciale e dirigente regionale ANCI rivolge un caloroso incoraggiamento in vista dell’attesissimo atto finale: “A tutto il Team Parravano Corse, ai piloti, allo staff tecnico e alla dirigenza va il mio più forte e sentito ‘in bocca al lupo’ per l’ultimo e decisivo round che si disputerà sul circuito umbro di Magione. Tutta la comunità di Arpino e l’intera provincia di Frosinone faranno un tifo caloroso per voi, pronti a sostenervi in quest’ultima sfida e a festeggiare un traguardo meritato che coronerebbe un anno di enormi sacrifici, passione e grandissimi successi”.