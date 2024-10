“CityLab Mediaree”: il corso Anci a Frosinone

Pensare al dopo Pnrr in una logica di finanza integrata, consolidando i rapporti con l’Europa tramite la costituzione del progetto relativo all’Area vasta, favorendo la coesione territoriale e lo scambio di buone pratiche per intercettare risorse comunitarie e sostenere, così, lo sviluppo dei territori: si è parlato di questi temi e tanto altro nell’ambito del corso “CityLab Mediaree”, promosso dall’ANCI Nazionale presso la Sala Consiliare del Comune di Frosinone. L’incontro è stato aperto dall’indirizzo di saluto del sindaco Riccardo Mastrangeli; presenti i sindaci e i delegati dei Comuni coinvolti nella creazione dell’Ufficio Europa intercomunale, che comprendono Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Supino e Torrice.

“L’evento di oggi – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – è stato fortemente voluto dalla nostra Amministrazione per tracciare la strada della captazione dei fondi europei dopo il PNRR. Noi stiamo pensando oggi al nostro futuro. Con i soldi dei bilanci comunali, che saranno sempre più esigui visti i sempre minori trasferimenti dello Stato, sarà possibile assolvere prossimamente solo allo stretto ordinario. In ragione di ciò diventa importante pensare a nuove logiche finanziarie per far crescere la nostra Città e le altre realtà cittadine che faranno parte dell’area vasta che stiamo andando a costruire ed attivare con la Commissione Consiliare presieduta da Vincenzo Iacovissi.”

Il corso rientra nel progetto ANCI “MediAree Next Generation City”, con l’obiettivo di valorizzare le Aree Vaste come poli di nuove forme di sviluppo e come campi di sperimentazione per le politiche orientate verso l’Europa. Ciò avviene nella prospettiva di favorire un utilizzo efficace delle risorse provenienti dal Next Generation EU e dal PNRR. A questo proposito, l’Amministrazione del capoluogo sta portando avanti le progettualità finanziate nel rispetto delle milestone intermedie e dei target previsti, con il contributo sostanziale dell’Anci. “I progetti attualmente in corso ci permetteranno di vivere una Frosinone diversa, più moderna, più sicura e più sostenibile. Finalmente, dopo anni di attesa, stiamo lavorando per ridurre la distanza tra le diverse zone della città e restituire al fiume Cosa il suo ruolo di centralità urbana. Tutto ciò è frutto di un sistema integrato che nasce da una visione condivisa dall’amministrazione e dalla comunità, verso una crescita collettiva. Il capoluogo, però – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – guarda già al dopo Pnrr, in una dimensione più ampia, quella cioè che stiamo portando avanti con i comuni del territorio per la formazione dell’Area Vasta. Le Città Medie, del resto, sono un tesoro di risorse, conoscenze ed esperienze fondamentali per guidare la rinascita del nostro Paese, unendo le grandi metropoli alle zone interne.

Il progetto MediAree – Next Generation City ha l’obiettivo di valorizzare questa dimensione urbana unica e creare un nuovo modello di governance che coinvolga Comuni capoluogo e Aree vaste, creando piani di pianificazione strategica integrata in collaborazione con gli attori locali, a medio e lungo termine. Questo consentirà di valutare la fattibilità e implementare interventi volti a promuovere lo sviluppo ambientale, sociale ed economico di queste aree. L’obiettivo del progetto MediAree, da cui prende vita l’evento formativo di oggi, è non solo costruire percorsi di finanza integrata e modelli organizzativi per creare convergenza di risorse sulle progettualità strategiche del Comune di Frosinone e dei comuni aderenti all’Ufficio Europa, anche a sostegno delle nostre piccole medie imprese e dei processi di cittadinanza attiva, ma anche e soprattutto promuovere il ruolo centrale delle aree di dimensione media nel progresso dei territori. Se la città principale cresce, tutto il territorio ne beneficia. Questa prospettiva rappresenta un nuovo approccio allo sviluppo urbano, che per troppo tempo si è concentrato esclusivamente sulle grandi metropoli, aggravando il divario di sviluppo. Tale divario non è più sostenibile alla luce degli attuali standard di un’economia sempre più circolare e sostenibile”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Raffaella Florio, Responsabile ANCI Cabina di Regia MediAree e Consulta Città Medie e Pianificazione Strategica; Germana Di Falco, Esperta ANCI del progetto “MediAree Next Generation City”; Luca Masi, Coordinatore del Comitato tecnico scientifico per la programmazione e la progettazione europea di ANCI LAZIO. I lavori sono stati coordinati dal segretario generale Mauro Andreone.