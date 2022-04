CITTA’ PULITA 2022 – Per Fare Verde il centro storico più pulito della provincia di Frosinone è quello di PATRICA

Fare Verde provincia di Frosinone ha inviato una nota al Sindaco Fiordaliso con le più vive congratulazioni per il riconoscimento “CITTA’ PULITA 2022” al Comune di Patrica.

Le motivazioni: L’ Amministrazione Comunale di Patrica ha saputo dimostrare non solo alta professionalità e capacità tecniche, ma anche una grande passione per il lavoro svolto con risultati che sono stati apprezzati da Fare Verde nel tour fatto in tutti i comuni della nostra provincia per scoprire i centri storici che sono realmente puliti e ben conservati. La “buona amministrazione ” non è legata solo alle capacità professionali e alle attrezzature all’avanguardia, ma anche alla sensibilità personale per l’Ambiente alla dedizione di tecnici e imprese che gestiscono la cura e l’igiene urbana del territorio .

Fare Verde Provincia di Frosinone, dopo aver visitato tutti i Comuni della nostra provincia, riconosce all’Amministrazione Comunale di Patrica la cura, la premura, la sensibilità e l’attenzione per l’Ambiente urbano che non sono stati riscontrati in altri territori Comunali.

Fare Verde conferisce il riconoscimento di “CITTA’ PULITA 2022” al Comune di Patrica dopo il severo riscontro sull’igiene urbana e sullo stato di conservazione del Centro Storico.

Si ringraziano gli operatori Comunali, i dipendenti dell’azienda che cura l’igiene urbana e tutti i Cittadini che con il loro profondo senso di responsabilità contribuiscono e collaborano quotidianamente a tenere pulito il bellissimo Comune di Patrica.

Ai saluti della nostra Associazione si uniscono le più vive congratulazioni.

Fare Verde Provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA