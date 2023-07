Città di Sora calcio a 5, un altro colpo di mercato: Valerio Campioni firma per i sorani

Dopo i due under Casagrande e Cervoni che rafforzano la colonia dei giovani il Città di Sora mette a segno un grande colpo e preleva dall’Atm Bisleti l’universale Valerio Campioni classe 87. Giocatore di categorie superiori dopo una grande stagione in C2 a Tecchiena approda alla corte dei bianconeri. Trattativa lunga e spigolosa ma alla fine ha prevalso la voglia del giocatore di vestire nonostante viva con la famiglia a Frosinone il Bianconero. Il Presidente Giannetti si dice entusiasta di Campioni ma non finisce qui….

Correlati