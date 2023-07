Ancora un colpo di mercato per il Città di Sora che preleva dal Pricipato di Colli il funambolo Samuele Faliero. Giocatore di classe sopraffina dopo 3 anni vince l’ultimo campionato a Colli ed arriva a Sora per portare i bianconeri in C1. Il ragazzo felice della nuova avventura ed è entusiasta di iniziare

Correlati