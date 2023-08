Citta’ di Sora Calcio a 5, arriva alla corte di Mister Recchia il bomber Matteo Di Palma

Dopo una trattativa lunga iniziata già dal mese di giugno, bomber Di Palma finalmente vestirà il prossimo anno la casacca Bianconera. Giocatore di grandissima esperienza fra Serie B, C1 e C2 dopo l’ultima esperienza a Ceprano lo scorso campionato in serie C2 approda al Città di Sora portando con sé un grande bagaglio di esperienza nel calcio a 5. Il giocatore si dice entusiasta della nuova avventura sono rimasto colpito dalla Società e dal Mister che hanno costruito una grande squadra per vincere e poi giocare al Palapolsinelli è uno spettacolo puro. Sono contentissimo della mia scelta e non vedo l’ora di iniziare la prossima avventura per portare i colori Bianconeri in C1.

