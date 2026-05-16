Cisterna – “Volontariato e giustizia riparativa”: l’incontro tra istituzioni e Terzo settore

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo “Volontariato e giustizia di comunità-Storie di inclusione nel territorio pontino”, un incontro formativo e di sensibilizzazione ospitato nei giorni scorsi presso la Sala della Pace del Comune di Cisterna, dedicato al rapporto tra volontariato, inclusione sociale e giustizia di comunità, con il coinvolgimento di enti del Terzo settore, istituzioni e realtà del territorio.

L’evento, al quale erano presenti anche il sindaco Valentino Mantini e l’assessora al Welfare e politiche sociali Stefania Krilic, ha registrato la partecipazione di cittadini e associazioni del Terzo settore del territorio, riuniti per dialogare di inclusione e giustizia di prossimità. Tra i promotori dell’iniziativa l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise che svolge funzioni cruciali nell’ambito della giustizia riparativa e rieducativa, e il Centro di servizio per il volontariato del Lazio che si occupa di supportare gli enti del Terzo settore. Sono intervenuti la direttrice ULEPE Sonia Baldetti, Eleonora Piccaro per il CSV Lazio, Serena Roro e Rosalba Palma sempre per ULEPE. Poi è stato lasciato spazio ai rappresentanti delle diverse associazioni.

Eleonora Piccaro ha espresso soddisfazione per la partecipazione di 20 associazioni che operano in vari ambiti: minori, sanità, protezione civile, disagio sociale e povertà alimentare, donazione di sangue. «Si condivide la visione della giustizia riparativa – ha spiegato – non come un “cedimento” o uno sconto di pena, ma un paradigma superiore, capace di guardare al reato non solo come alla violazione di una legge, ma come alla rottura di un legame sociale. E per la ricomposizione di questa rottura è stato riconosciuto come cruciale il ruolo delle associazioni, degli enti di Terzo settore.

Quello che ci siamo portati a casa è un motto: la giustizia riparativa si costruisce insieme».

Il sindaco e l’assessora hanno voluto ringraziare tutti i presenti: «Vedere una risposta così sentita e partecipata da parte delle realtà associative locali – commentano – dimostra quanto la nostra comunità sia coesa, sensibile e pronta a fare rete. Ringraziamo sinceramente il CSV Lazio, l’ULEPE di Latina e tutte le associazioni intervenute: questa straordinaria sinergia rappresenta il motore fondamentale per costruire percorsi reali di inclusione sociale e solidarietà nel nostro territorio. E l’amministrazione comunale continuerà a supportare concretamente tutte le iniziative che vanno in questa direzione».