CISTERNA VOLLEY, ROCCA: «BENTORNATI A CASA. IL RITORNO DELLA SQUADRA È UNA BELLA NOTIZIA PER TUTTO IL LAZIO»

«Sono davvero felice che gli atleti e lo staff del Cisterna Volley siano finalmente tornati a casa, nel loro palazzetto dello sport di Cisterna. Sono stati giorni di grande preoccupazione per le loro famiglie, per la Società e per tutti coloro che hanno seguito con apprensione questa vicenda. Erano arrivati negli Emirati Arabi, per un torneo, solo due giorni prima dell’inizio della crisi in Medio Oriente. Sono stati momenti di grande preoccupazione. Fin dal primo momento abbiamo seguito con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo contatti costanti con le istituzioni competenti per assicurarci che ai nostri atleti fosse garantita ogni forma di assistenza e tutela. Desidero ringraziare il Ministero degli Affari Esteri, la rete diplomatica italiana e tutte le autorità che hanno lavorato con professionalità e rapidità per consentire il rientro in sicurezza della squadra. Ai giocatori, allo staff e alla dirigenza del Cisterna Volley voglio dire che il Lazio è orgoglioso di voi. In questi giorni avete sentito la vicinanza di un intero territorio che vi ha sostenuto con affetto e partecipazione. Il vostro ritorno è la notizia che tutti aspettavamo. Bentornati! Vi aspettiamo di nuovo in campo ad aprile, in occasione delle gare di play off quinto posto, per continuare a rappresentare, con passione e determinazione, i valori più belli dello sport». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati