Cisterna – “Viaggio al femminile”: cinque incontri destinati alle donne

Si intitola “Viaggio al femminile: raccontarsi, riconoscersi, scegliersi” l’iniziativa della Consulta delle Donne di Cisterna destinata all’universo femminile e sviluppata in cinque incontri ciascuno dei quali si concentrerà su aspetti dell’universo femminile.

Il ciclo di seminari gratuiti per donne che desiderano esplorare sé stesse, ritrovarsi e scegliere consapevolmente il proprio cammino prenderà il via martedì 16 dicembre presso la Sala Polifunzionale “Rita Levi Montalcini” della Biblioteca Comunale “Marsella” a Palazzo Caetani.

Questo il programma degli incontri, che si terranno tutti dalle ore 16:30 alle ore 18:00:

– 16 dicembre: Radici e identità

– 20 gennaio 2026: Corpo e ciclicità

– 10 febbraio 2026: Relazioni e cura

– 24 marzo 2026: Violenza di genere e resilienza

– 21 aprile 2026: Rinascita e progettualità

L’iniziativa è stata organizzata dalla Consulta delle Donne e dall’associazione Con-Senso APS e gode del patrocinio del Comune di Cisterna.

«Come Consulta delle donne difendiamo il diritto di ogni donna a sentirsi libera, protetta e rispettata – sottolinea la presidente Alessandra Pontecorvi – e anche questo ciclo di incontri si pone come obiettivo quello di offrire supporto e informazioni, promuovere una riflessione ampia e profonda sulla figura femminile in tutte le sue sfaccettature. E lanciamo un invito alle donne a condividere storie, riscoprire la propria forza e immaginare nuove possibilità».

La partecipazione è gratuita. Prenotazioni al numero 338.8467615.