CISTERNA-VALMONTONE, CIACCIARELLI: GRAZIE AL GOVERNO E AL MINISTRO SALVINI UN RISULTATO STORICO PER IL TERRITORIO

«L’esito di un lungo e complesso iter procedurale per l’avvio dei lavori della Cisterna-Valmontone è frutto della lungimiranza e della determinazione del ministro Matteo Salvini e del sottosegretario Claudio Durigon».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Un’opera che sarà sviluppata su un asse viario di 33 km, con 3 gallerie e 18 viadotti, consentirà di collegare direttamente la provincia di Latina con l’autostrada A1, assicurando la salvaguardia dell’ambiente circostante. Il progetto esecutivo, infatti, ha garantito un impatto visivo dell’opera minore e il rispetto delle condizioni paesaggistiche. Una progettazione che conferma come sia possibile coniugare l’esigenza di una modernizzazione e della crescita delle infrastrutture nel territorio con la tutela dello stesso», ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«L’inizio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone rappresenta la concretezza e la vicinanza del Governo al territorio. Per questo rinnovo i complimenti al ministro Matteo Salvini, al presidente Francesco Rocca, al sottosegretario Claudio Durigon, all’onorevole Giovanna Miele e al commissario straordinario Antonio Mallamo per il grande lavoro che hanno svolto per raggiungere questo risultato», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.