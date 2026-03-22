Cisterna – Un’aula comunitaria, il dono di Maria Grazia ai giovani studenti della Guinea Bissau

Chi ha amato davvero non scompare del tutto. Lascia tracce nei cuori di chi resta, e a volte – se quell’amore è abbastanza grande – lascia qualcosa di concreto nel mondo.

È quello che è accaduto con Maria Grazia, la cui perdita ha unito famiglia, amici e colleghi in un gesto collettivo di generosità straordinaria.

A un anno dalla sua scomparsa, nel villaggio di Cajens, nella zona di Bula in Guinea Bissau, Africa Occidentale, sorge oggi un’aula comunitaria per gli studenti costruita in suo nome.

Subito dopo la morte di Maria Grazia, nell’aprile 2025, la sua famiglia ha scelto di trasformare il lutto in azione. Raccogliendo le offerte di tanti amici e colleghi che volevano onorarne la memoria, ha avviato – in collaborazione con l’associazione Oltre i Confini ODV – i lavori di costruzione dell’aula nel villaggio di Cajens.

Il cantiere ha proceduto con determinazione: ad ottobre 2025 sono state completate le murature e la copertura, nel febbraio 2026 sono stati installati gli infissi, effettuata la pittura, montati i servizi e la cucina; a marzo 2026 – un anno esatto dalla sua scomparsa – l’opera è stata ultimata e consegnata alla comunità che ha celebrato Maria Grazia con l’apposizione di una targa di ringraziamento in sua memoria.

La struttura permetterà agli studenti di studiare anche nelle ore serali, aprendo possibilità concrete per il futuro delle ragazze e dei ragazzi guineani.

L’associazione Oltre i Confini ODV è al fianco della popolazione della Guinea Bissau dal 1990, collaborando con le missionarie nella realizzazione di progetti grandi e piccoli a sostegno delle comunità locali.

«Chiunque voglia sostenerci può donare il 5 x 1000 inserendo il codice fiscale 91027900595 nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi» ricorda Annalisa Murri, fondatrice dell’associazione.

Il prossimo evento di Oltre i Confini ODV è fissato per Domenica 12 aprile 2026 alle ore 18.00 nel teatro della Parrocchia Santa Maria Assunta di Cisterna con uno spettacolo teatrale esilarante della Compagnia Esperienza Teatro.