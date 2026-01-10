Cisterna – Treno soppresso: ripristinato per alcuni mesi e ok a mezzo sostitutivo

“L’azione congiunta di questa Amministrazione con l’associazione dei consumatori Codacons provincia di Latina ha portato i suoi frutti con il ripristino del treno 12667 Roma Termini-Formia delle ore 23:11 nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dal prossimo febbraio.

Abbiamo inoltre avuto rassicurazione circa l’impegno da parte della Regione Lazio di un autobus sostitutivo, tenuto conto del relativo monitoraggio della tratta, con possibile partenza alle ore 23:25 per accogliere i viaggiatori nei mesi di stop del treno.

Siamo molto soddisfatti dell’incontro avuto ieri presso l’assessorato alla mobilità e trasporti della Regione Lazio e per questo ringraziamo l’assessore Fabrizio Ghera, il consigliere e presidente della XI commissione Vittorio Sambucci, nonché i delegati di RFI per l’apertura mostrata verso le istanze presentate dalla nostra comunità”.

Lo dichiarano in una nota il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli.

foto archivio