Cisterna – Trasporto pubblico, Sindaco Mantini: «Consiglio comunale straordinario e urgente con vertici della Regione Lazio»

«Chiederò la convocazione di un Consiglio comunale straordinario e urgente dedicato al trasporto pubblico invitando a partecipare i vertici di Regione Lazio, Astral e i consiglieri regionali della nostra provincia.

Ritengo indispensabile un confronto istituzionale pubblico e trasparente perché il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale e i cittadini hanno il diritto di sapere come e quando verranno risolte le criticità. Non abbiamo più altro tempo da perdere: il trasporto pubblico è un servizio essenziale che sta registrando solo disagi.

Insieme con l’assessore Andrea Santilli, nella giornata odierna ho incontrato i vertici di Astral che gestisce il servizio per conto della Regione Lazio: abbiamo trovato collaborazione nell’affrontare i disservizi emersi. Astral ha comunicato che sarà necessaria almeno una settimana per completare la riorganizzazione delle corse, recuperare quelle mancanti e affinare gli orari, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di lavoratori, studenti, anziani, persone fragili e di tutti i cittadini di Cisterna.

Il nuovo servizio è frutto della riorganizzazione regionale della Unità di Rete n. 10 ed è gestito da Astral per conto della Regione Lazio. Il Comune di Cisterna non ha competenze dirette sulla gestione.

Pretendiamo che gli impegni assunti si traducano rapidamente in risultati concreti. Difendere il diritto alla mobilità dei cittadini di Cisterna è una responsabilità che continuerò ad assumermi con determinazione, fino a quando il servizio non sarà all’altezza delle aspettative della nostra comunità».

Lo dichiara in una nota il sindaco di Cisterna Valentino Mantini.