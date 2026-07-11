Cisterna – Trasporto pubblico, più corse: il sindaco incontra i residenti

A partire da lunedì 13 luglio saranno attivate alcune corse inizialmente non previste dal nuovo servizio di trasporto pubblico regionale.

In particolare, come comunicato da gestore e Regione, saranno ripristinate le corse delle ore 6.55 e delle ore 8.15 della circolare 4 per il quartiere San Valentino, in modo tale da offrire un servizio più aderente alle esigenze dei lavoratori di una zona altamente popolata del territorio cittadino.

Sarà anche ripristinata la corsa delle ore 7.10 della circolare 1, con partenza da piazza Michelangelo, che renderà più idoneo il servizio per i lavoratori impiegati nelle aziende che si trovano lungo la via Pontina e ripristinata anche la corsa delle ore 16.30 in senso inverso, per consentire il rientro degli stessi utenti dalla via Pontina al centro di Cisterna.

È stata inoltre emessa dal sindaco un’ordinanza per l’individuazione di 3 punti di salita e discesa dei passeggeri, sicuri e accessibili per i pedoni, all’interno dell’esteso quartiere San Valentino in cui, dalla riforma del trasporto, l’unica fermata non cancellata era quella lungo la via Monti Lepini.

I tre punti individuati si trovano in via Vittime del Terrorismo nei pressi della scuola Marcucci, le altre 2 in via Pietro Nenni nei pressi di Piazza Ugo La Malfa e del Centro Polivalente.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco ha incontrato i rappresentanti del Comitato spontaneo del quartiere San Valentino, rappresentato da Giuseppe Acampora, e l’Ugl Casa di Claudio Vita. L’incontro, che ha fatto seguito a interlocuzioni avvenute già nei giorni scorsi, è stato utile per fare il punto sulle iniziali criticità emerse all’indomani dell’entrata in vigore del servizio regionale e per esporre le iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale.

È stata ripercorsa la storicizzazione del trasporto pubblico partendo da dicembre del 2019, tappa nella quale sono scaduti i termini per evitare l’ingresso alle Unità di Rete disciplinate dalla Regione Lazio, e dunque ha sancito l’obbligatorietà per il Comune di essere inserito nella UdR n. 10 “Litorale Sud” del nuovo trasporto pubblico regionale con i comuni di Anzio, Aprilia, Ardea, Bassiano, Cori, Maenza, Nettuno, Norma, Pomezia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze. Infine, sono state illustrate le formali richieste fatte dall’Ente comunale nel corso di questi ultimi anni per garantire l’efficienza e la continuità del servizio del trasporto.

«Quelli ottenuti finora sono risultati importanti e concreti – sottolinea il Sindaco Valentino Mantini – che denotano un impegno costante e rigoroso da parte di questa Amministrazione per tentare di far fronte alle enormi criticità emerse da quando, il 1° luglio scorso, il servizio del trasporto pubblico è stato affidato ad Astral e alla Regione Lazio. Ringraziamo per la pazienza tutti gli utenti, fiduciosi che a breve l’intero servizio tornerà alla sua piena efficienza per i cittadini di Cisterna»