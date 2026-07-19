Cisterna – Trasporto pubblico locale: il Consiglio Comunale istituisce un gruppo di lavoro per monitorare il servizio ASTRAL

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina ha approvato una delibera per affrontare le forti criticità che dal 1° luglio scorso caratterizzano il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma, gestito da ASTRAL S.p.A., società regionale a cui la Regione Lazio ha affidato in via esclusiva l’organizzazione del trasporto su tutto il territorio.

Oltre ai consiglieri comunali e assessori, erano presenti in aula anche i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Vittorio Sambucci in rappresentanza dell’assessore alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera, Angelo Tripodi. All’incontro erano stati invitati a partecipare anche l’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. Giuseppe Simeone, il Presidente della VI Commissione regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Cosmo Mitrano, i consiglieri regionali Adriano Zuccalà ed Enrico Tiero, il Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico Locale di ASTRAL.

Dall’avvio della nuova gestione, i cittadini di Cisterna hanno segnalato numerosi disagi: una riduzione significativa del numero delle corse, una minore frequenza del servizio proprio nelle fasce orarie di maggiore utilizzo e conseguenti difficoltà di accesso a scuola, lavoro e servizi sanitari.

Pur non avendo competenza diretta sulla programmazione del TPL – attribuita alla Regione Lazio e ad ASTRAL -, il Sindaco ha dichiarato che in previsione della riforma del trasporto l’amministrazione si è attivata già da gennaio del 2022 ed ha ribadito il proprio dovere di tutelare le esigenze della comunità: «Ho ritenuto necessario richiedere la convocazione urgente di questo Consiglio Comunale – ha detto Valentino Mantini – perché il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale e le criticità emerse a seguito dell’attivazione della nuova Unità di Rete n. 10 “Litorale Sud” stanno provocando disagi significativi a studenti, lavoratori, anziani, persone con fragilità e, più in generale, a tutta la comunità di Cisterna.

Questo Consiglio vuole essere il luogo del confronto istituzionale, pubblico e trasparente, affinché i cittadini possano conoscere le ragioni delle difficoltà incontrate, gli interventi già avviati e quelli ancora da realizzare, nonché i tempi necessari per riportare il servizio ai livelli di efficienza che il nostro territorio merita. Ma soprattutto il momento di un impegno concreto, con lo spirito istituzionale che da sempre anima la mia Amministrazione, nei rapporti di collaborazione con tutti gli Enti sovraordinati».

Secondo Sambucci bisogna superare la logica di chi abbia ragione o torto, per concentrarsi sulle soluzioni. Nel suo intervento ha inoltre riportato quanto illustrato da Giuseppe Simeone, amministratore unico di ASTRAL, che ha ricostruito l’iter della riforma: nata nel 2018 da uno studio condotto dall’università, definitivamente approvata nel 2022 e successivamente trasferita ad ASTRAL per la gestione dell’affidamento del servizio. Di fronte alle criticità emerse, la Regione ha raccolto le osservazioni degli enti locali mettendo a disposizione la collaborazione della Regione Lazio.

È intervenuto anche La Penna, che ha ricordato come le criticità non riguardino solo Cisterna, ma molti Comuni della Regione. La Penna ha indicato come obiettivo, senza modificare la gara già assegnata, una rimodulazione di percorsi e orari nelle prossime settimane, oltre all’apertura di un tavolo di confronto a livello regionale e comprensoriale, per individuare una soluzione condivisa.

Tripodi ha sottolineato come il Comune di Cisterna di Latina si è attivato tempestivamente di fronte alle criticità del servizio, tanto che il Sindaco ha già emesso un’apposita ordinanza in materia.

Al termine degli interventi dei capigruppo consiliari, l’assise ha quindi deliberato di dare mandato al sindaco affinché richieda formalmente ad ASTRAL e alla Regione Lazio interventi urgenti per ripristinare un numero di corse adeguato, garantire frequenze coerenti con le fasce orarie di maggior bisogno e fornire un cronoprogramma chiaro e verificabile delle azioni correttive. È stato inoltre stabilito di istituire con urgenza un Gruppo di Lavoro, di Controllo e Monitoraggio sul Trasporto Pubblico Locale, con il compito di seguire l’andamento del servizio, mantenere un dialogo costante con ASTRAL e la Regione, raccogliere le segnalazioni di cittadini e utenti e riferire periodicamente al Consiglio Comunale. Al gruppo di lavoro parteciperanno il Sindaco (o suo delegato) con funzioni di coordinamento, un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e il responsabile dell’ufficio comunale competente su mobilità e trasporti. L’atto deliberato verrà trasmesso ad ASTRAL S.p.A. e all’Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità.

«Con questo atto – ha commentato Mantini -, l’Amministrazione comunale intende dare voce concreta alle numerose segnalazioni e proteste arrivate da famiglie e utenti abituali del trasporto pubblico, aprendo un canale di confronto stabile con il gestore regionale per arrivare a soluzioni durature e non più solo emergenziali»