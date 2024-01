Cisterna tra le prospettive di sviluppo della provincia di Latina

Cisterna è tra le comunità al centro delle “Prospettive di sviluppo della Provincia di Latina”.

Si è tenuta lo scorso martedì nella sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio l’audizione della XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione presieduta da Enrico Tiero.

«È emerso come Cisterna – dichiara l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Cisterna di Latina, Emiliano Cerro – sia tra le comunità interessate a diversi temi chiave per lo sviluppo regionale.

Nel contesto delle infrastrutture, infatti, si è posto particolare attenzione al collegamento viario Cisterna – Valmontone, un’arteria cruciale su cui le associazioni datoriali d’impresa hanno sollecito in coro affinché le aziende pontine possano superare le difficoltà nell’accesso ai principali centri di snodo commerciale, una problematica che affligge la nostra comunità e più in generale il territorio da troppi anni.

A proposito dei poli industriali, è stato ribadito dal Direttore del Consorzio Industriale del Lazio, Claudio Ferracci, un intervento PNRR da 2.800.000 euro per il completamento delle infrastrutture e la potabilità dell’acqua per l’intero polo industriale di Cisterna, uno dei maggiori nell’area nord della provincia.

È stato sottolineato il contributo fondamentale di Cisterna nel settore agricolo, patria e principale produttore di kiwi, e delle possibili azioni strategiche per valorizzare i prodotti e promuovere la crescita economica del territorio.

A Cisterna, inoltre, si trova il Giardino di Ninfa, eccellenza di turismo sostenibile di risonanza mondiale.

Sempre in tema di sostenibilità, poi, è stato evidenziato il ruolo cruciale delle politiche green nell’ambito dell’impresa, della finanza e del turismo. A tal proposito il Comune di Cisterna sta già programmando eventi incentrati proprio sui temi della sostenibilità e sull’ESG (Environmental, Social, Governance)».

COMUNICATO STAMPA