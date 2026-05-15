Cisterna – Torna la Fiera dell’Ascensione: due giorni da vivere tra natura, tradizioni e giochi

Torna a Cisterna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera dell’Ascensione che sabato 16 e domenica 17 maggio proporrà, nell’area boschiva di Filetto e nel centro cittadino – una serie di eventi tra tradizione, natura, cultura e spettacolo in onore delle tradizioni contadine e in particolare del momento in cui gli allevatori portavano in montagna il bestiame.

Il ricco programma della manifestazione prevede per la giornata di sabato nell’area Filetto, dalle 10 alle 18.30, esibizioni equestri, giochi e gimkane con i celebri Butteri di Cisterna e lo stunt-man Andrea Andreuzzi. E poi la storica barozza trainata da vacche maremmane dalle imponenti corna, i caroselli del duo Lorenzo & Vale e dell’Associazione Casal dei Papi, il concorso di salto ostacoli del Centro Equestre Ninfa. Non mancheranno i giochi di legno e della tradizione, pertica e spegnimento del fuoco a cura della Protezione civile, tiro con l’arco storico giochi e balli della tradizione popolare con il laboratorio delle danze tradizionali, pizzica e tarantelle, letture per bambini, amici a quattro zampe da adottare, bancarelle, artigianato, prodotti tipici ed enogastronomia locale.

Inoltre gli amanti del trekking potranno avventurarsi nella camminata “Sui tratturi di transumanza”: un percorso di 15 chilometri immersi nel paesaggio della Tenuta di Torrecchia Vecchia con visita guidata e arrivo al Lago di Giulianello, poi il rientro con servizio in bus.

La Fiera prosegue domenica nel centro cittadino dove dalle ore 8 fino al tramonto saranno presenti stand di artigianato e merce varia. Sarà inoltre possibile visitare il sito archeologico di Tres Tabernae arrivando sul posto con il bus navetta che partirà dalla stazione ferroviaria alle 9, alle 10 e alle 11per partecipare alle visite guidate in programma dalle 9 alle 11.30.

Un fine settimana da vivere all’aperto con la possibilità di scegliere tra le decine di proposte che questa festa offre all’insegna del relax e della natura.